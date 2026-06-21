Το εμπάργκο είναι εμπόδιο και το αντιλαμβάνονται στην Ανόρθωση

Μπορεί να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές η Ανόρθωση λόγω εμπάργκο αλλά όσο δεν υπάρχει προπονητής, δεν κυλούν άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση του ρόστερ.

Και προκαλείται μία αβεβαιότητα που δεν είναι σύμμαχος ως προς τη δημιουργία ενός κλίματος προοπτικής.

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να πειστεί ένας προπονητής από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιλέξει παίκτες. Το εμπάργκο είναι μεγάλο εμπόδιο και το αντιλαμβάνονται από πρώτο χέρι οι διοικούντες.

Υπάρχει μία λίστα προπονητών με τους οποίους υπάρχουν διερευνητικές επαφές και μέσα στην εβδομάδα, εκτιμάται πως θα εντατικοποιηθούν οι συζητήσεις.