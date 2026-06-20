Το μεγάλο στοίχημα του Ρικάρντο Σα Πίντο έχει τρέλα στην τρέλα

Απ΄όταν πέρασε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, τα σενάρια ήταν δύο… Ή θα μπορέσει μόνος του να δώσει το κύπελλο στην Πάφο, ή θα περνούσε απαρατήρητος. Το λέμε αυτό διότι, κάτι που χαρακτήρισε την απόδοσή του πέρυσι, ήταν η αστάθεια.

Τελικά, για καλή τύχη της ομάδας του, έκανε το πρώτο.

Ενόψει της νέας σεζόν, ο Ζάζα αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του Ρικάρντο Σα Πίντο. Η ποιότητα του Βραζιλιάνου είναι φοβερή και γνωστή. Αυτό το γνωρίζει προφανώς και ο προπονητής της ομάδας ο οποίος έχει έναν στόχο: Να μετατρέψει τον Ζάζα σε υπερόπλο της Πάφου.

Ίσως την απάντηση στην… τρέλα του Ζάζα, να την έχει η τρέλα του Σα Πίντο. ίδωμεν…

ΨΑΛ