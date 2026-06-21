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Να γίνει τώρα «ΜΠΑΜ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Να γίνει τώρα «ΜΠΑΜ»

Η απόκτηση του Μιχλάλι Μαγιαμπέλα από την Ομόνοια, τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, έκανε αίσθηση.

Δυστυχώς για τους πράσινους και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, δεν κατάφερε να δείξει την αξία του στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζουμε πως ο Νοτιοαφρικανός επιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά στο ντεμπούτο του και χρειάστηκε να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν πλέον επέστρεψε το πρωτάθλημα όδευε προς την ολοκλήρωσή του. Ενόψει λοιπόν της νέας σεζόν, και με δεδομένο πως ο Μαγιαμπέλα θα βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση στην προετοιμασία, έχει την ευκαιρία να αποτελέσει μία μεταγραφή εκ των έσω για την Ομόνοια. Άλλωστε η ποιότητά του είναι δεδομένη. Το θέμα είναι να βρει ρυθμό και τη θέση του στην ομάδα. Ο Μπεργκ δεδομένα θα του δώσει τον χρόνο για να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους.

ΨΑΛ 

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