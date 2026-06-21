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ΠΑΟΚ: Άφιξη Λίσι, μεταγραφική επιτάχυνση και ανοιχτό το μέτωπο Γιαννούλη

ΓΗΠΕΔΟ

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ΠΑΟΚ: Άφιξη Λίσι, μεταγραφική επιτάχυνση και ανοιχτό το μέτωπο Γιαννούλη

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε νέα εποχή με τον Αλέσιο Λίσι. Ενίσχυση σε άμυνα και κέντρο, ανοιχτή η υπόθεση Γιαννούλη και φουλ προετοιμασία για τη νέα σεζόν.

Σε ρυθμούς νέας εποχής κινείται ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και τυπικά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και να πιάσει άμεσα δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ιταλός προπονητής βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας, με τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας να έχουν διευθετηθεί. Το συμβόλαιο συνεργασίας αναμένεται να είναι διετούς διάρκειας, ενώ το συνολικό οικονομικό πακέτο της συμφωνίας, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η άφιξη του Λίσι συμπίπτει με την έναρξη της προετοιμασίας του «Δικεφάλου», γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας του σχεδιασμού. Ο νέος τεχνικός καλείται να διαμορφώσει άμεσα το ρόστερ, να καλύψει σημαντικά κενά και να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας σεζόν.

Πρώτο μέλημα αποτελεί η ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Οι αποχωρήσεις και οι αλλαγές στο κέντρο της άμυνας έχουν δημιουργήσει ανάγκες που απαιτούν άμεσες λύσεις. Στη λίστα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ βρίσκονται περιπτώσεις στόπερ που εξετάζονται σοβαρά, με στόχο να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που θα προσφέρουν ποιότητα αλλά και εμπειρία.

Παράλληλα, ανάγκη εντοπίζεται και στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι «ασπρόμαυροι» αναζητούν έναν ποδοσφαιριστή με χαρακτηριστικά που θα δώσουν ισορροπία, ένταση και δημιουργία, ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στο ρόστερ.

Ανοιχτό παραμένει και το θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αριστερός μπακ αποτελεί διαχρονικό στόχο του ΠΑΟΚ και η περίπτωσή του εξακολουθεί να απασχολεί σοβαρά τους ανθρώπους της ομάδας. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη κινηθεί επίσημα και περιμένουν τις εξελίξεις, την ώρα που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το μέλλον του Μπάμπα Ράχμαν.

sport-fm.gr 

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