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Ξέσπασε ο Γιαμάλ: «Εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε πολύ, η Ισπανία είναι απαίσια...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξέσπασε ο Γιαμάλ: «Εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε πολύ, η Ισπανία είναι απαίσια...»

Ο Λαμίν Γιαμάλ εξαπέλυσε επίθεση στους δημοσιογράφους για την κριτική που ασκούν στην εθνική Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία τα έκανε μαντάρα στην πρεμιέρα της στον όγδοο όμιλο στο Μουντιάλ 2026, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Επόμενος αντίπαλος. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη στις 19:00 της Κυριακής (21/6). Ενόψει της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης, ο Λαμίν Γιαμάλ κλήθηκε να μιλήσει για τη φόρμα της ομάδας του, κατακεραυνώνοντας τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ.

«Εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε τόσο πολύ να τελειώσετε τη δουλειά σας. Είμαστε μόνο στην πρώτη αγωνιστική, έχουμε έναν βαθμό. Η Πορτογαλία πήρε έναν βαθμό. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 και η Γαλλία κέρδισε με 3-1 . Και ήδη νομίζετε ότι ο τελικός είναι Γαλλία-Αργεντινή; Δεν το καταλαβαίνω. Αντί να απολαμβάνετε τους αγώνες, θέλετε να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Τώρα, η Ισπανία είναι απαίσια. Αλλά όσοι από εσάς γνωρίζετε, ξέρετε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός αστέρας της Μπαρτσελόνα στην «El País».

«Ο πρωταθλητής δεν θα γίνει γνωστός μέχρι τις 19 Ιουλίου, και εσείς θέλετε να το μάθετε σήμερα», τόνισε και έπειτα μίλησε για τον εγωισμό: «Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ο εγωισμός και υπάρχει η αυτοπεποίθηση. Και τα δύο είναι σημαντικά. Μέχρι ενός σημείου είναι σημαντικό να είσαι εγωκεντρικός. Δεν το βλέπω ως κάτι κακό. Αλλά πάνω απ’ όλα είναι σημαντικό να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Ο κόσμος συχνά μπερδεύει την αυτοπεποίθηση με τον εγωκεντρισμό. Στον κόσμο που ζούμε, αν δεν είσαι γεμάτος αυτοπεποίθηση μπορούν να σε “τελειώσουν”. Και είναι αλήθεια ότι είναι και λίγο διασκεδαστικό να έχεις λίγο εγωισμό. Πας στις συνεντεύξεις Τύπου και γελάς λίγο», σημειώνει.

Και για τον τρόπο που βλέπει τη ζωή του ο Γιαμάλ σημείωσε: «Έπρεπε να ωριμάσω νωρίτερα· και όλα όσα έχω ζήσει μου επιτρέπουν να μπαίνω σε αποδυτήρια βετεράνων χωρίς να φαίνομαι παιδί (…). Ό,τι μου ερχόταν να κάνω και δεν μπορούσα όταν ήμουν μικρός, τώρα θα το κάνω χωρίς φόβο».

athletiko.gr 

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