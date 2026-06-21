Τερματοφύλακας Κουρασάο μετά το ιστορικό 0-0: «Νομίζω πως αξίζω ένα άγαλμα!»

Με χαμόγελο, χιούμορ και εμφανώς συγκινημένος εμφανίστηκε ο Έλοϊ Ρουμ μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στο Κουρασάο και το Εκουαδόρ, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ και χάρισε στην ομάδα του τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στο Κάνσας Σίτι, πραγματοποιώντας μια σειρά εντυπωσιακών επεμβάσεων που κράτησαν όρθιο το Κουρασάο απέναντι στην ασφυκτική πίεση των Νοτιοαμερικανών.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 37χρονος γκολκίπερ δεν έκρυψε τη χαρά του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως για την ομάδα του η ισοπαλία ισοδυναμεί με νίκη.

«Σημαίνει τα πάντα για εμάς. Νιώθουμε σαν να κερδίσαμε. Είναι ο πρώτος βαθμός μας σε Παγκόσμιο Κύπελλο και αυτό είναι κάτι απίστευτο», ανέφερε αρχικά.

Ο Ρουμ μίλησε με περηφάνια για τη διαδρομή της εθνικής ομάδας του μέχρι τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη, υπογραμμίζοντας ότι το Κουρασάο απέδειξε πως διαθέτει χαρακτήρα και ψυχή απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Η ατάκα που έκλεψε την παράσταση, ωστόσο, ήρθε λίγο αργότερα. Με διάθεση να αστειευτεί για τη βραδιά της ζωής του, ο τερματοφύλακας της ομάδας είπε χαρακτηριστικά:

«Σε 40 χρόνια θα θυμάμαι ακόμη αυτό το παιχνίδι. Ήταν κάτι τρελό. Νομίζω πως τώρα χρειάζομαι ένα άγαλμα στο Κουρασάο!»

Η ατάκα του προκάλεσε χαμόγελα, όμως αποτύπωσε απόλυτα το μέγεθος της επιτυχίας για μια χώρα μόλις 158.000 κατοίκων, η οποία κατάφερε να γράψει ιστορία στη δεύτερη μόλις εμφάνισή της σε Μουντιάλ.

sport-fm.gr