Οι εφτά προσθήκες και οι «ανάγκες»

Κατά περίπου 60%-70% έχει ολοκληρωθεί ο καλοκαιρινός μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ ενόψει της νέας περιόδου, κι ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν τα... «βάσανα». Τη Δευτέρα (22/6) είναι προγραμματισμένες οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και την Τρίτη (23/6) θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Μέχρι σήμερα οι δευτεραθλητές ολοκλήρωσαν εφτά μεταγραφές (Αντερέγκεν, Πηλέας, Μούφτιτς, Άδωνη, Λαγιούνι, Πάνκοφ, Ρέπας) ενώ παρελθόν αποτελούν οκτώ ποδοσφαιριστές (Ροντέν, Ρομπέρζ, Γκαρσία, Αλομέροβιτς, Σουάρες, Καρδέρο, Μουντραζίγια, Πονς). Ανανεώθηκε η συνεργασία με τους Λέδες, Μιραμόν, Ναούμ και Παρασκευά.

Σημαντικό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στον μεταγραφικό σχεδιασμό είναι το γεγονός ότι η επάνοδος στην ενεργό δράση δύο σημαντικών παικτών της μεσοεπιθετικής γραμμής, του Τσακόν και του Καμπρέρα, θα αργήσει λόγω των σοβαρών τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Ως εκ τούτου, αυτοί δεν υπολογίζονται στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου. Τη δεδομένη στιγμή η ΑΕΚ ψάχνει ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας.

Μετά τις μεταγραφές που ανακοινώθηκαν και τις αποδεσμεύσεις που έγιναν, το ρόστερ για τη σεζόν 2026-27 είναι διαμορφωμένο, μέχρι σήμερα, ως ακολούθως:

Τερματοφύλακες: Μούφτιτς, Παρασκευά, Δημητρίου, Κομάρ

Μούφτιτς, Παρασκευά, Δημητρίου, Κομάρ Ακραία μπακ : Εκπολό, Π. Ιωάννου, Γκουρφίνγκελ, Πηλέας

: Εκπολό, Π. Ιωάννου, Γκουρφίνγκελ, Πηλέας Κεντρικοί αμυντικοί: Μιλίτσεβιτς, Άδωνη, Σαμπορίτ, Εκπολό (διπλοθεσίτης), Ενρίκες

Μιλίτσεβιτς, Άδωνη, Σαμπορίτ, Εκπολό (διπλοθεσίτης), Ενρίκες Χαφ: Λέδες, Χ. Κυριάκου, Πάνκοφ, Γκονζάλες, Ναούμ, Ρέπας

Λέδες, Χ. Κυριάκου, Πάνκοφ, Γκονζάλες, Ναούμ, Ρέπας Εξτρέμ: Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Αμίν, Ρούμπιο, Μιραμόν, Χάιρο (οι δύο τελευταίοι αγωνίζονται και ως μπακ)

Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Αμίν, Ρούμπιο, Μιραμόν, Χάιρο (οι δύο τελευταίοι αγωνίζονται και ως μπακ) Σέντερ φορ: Μπάγιτς, Αντερέγκεν, Λουκαΐδης

Δεν συμπεριλήφθηκαν οι Τσακόν και Καμπρέρα, καθότι δεν είναι ακόμα βέβαιο πότε θα είναι απόλυτα ετοιμοπόλεμοι. Αστερίσκος υπάρχει για τις περιπτώσεις των Ενρίκες, Κομάρ και Ρούμπιο, επειδή δεν είναι σίγουρο αν θα παραμείνουν στην ομάδα.