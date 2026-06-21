«Ο Λουτσέσκου υπογράφει μυθικό συμβόλαιο με την Αλ Σαντ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως δεν θα μείνει μακριά από τους πάγκους, μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ.

Επίσημη μορφή πήρε το «διαζύγιο» ανάμεσα στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν προαναγγείλει, ήδη από το τέλος της σεζόν, αρκετές αλλαγές και στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να χωρίσουν οι δρόμοι με τον Ρουμάνο τεχνικό.

Πλέον, ο Ράζβαν Λουτσέσκου ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, με όλα να δείχνουν πως θα συνεχίσει την προπονητική του πορεία στο Κατάρ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ.

Ο πρώην τεχνικός προπονητής του ΠΑΟΚ δεν φαίνεται διατεθειμένος να μείνει εκτός δράσης, καθώς βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες επαφές με τον σύλλογο της Ντόχα, ο οποίος του προσφέρει ένα ιδιαίτερα δελεαστικό συμβόλαιο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρουμανικό Μέσο, «trumedia» η πρόταση της Αλ Σαντ φτάνει τα 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως (περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ), χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Οπως σημειώνεται μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε τελικό στάδιο, με τη συμφωνία να θεωρείται θέμα χρόνου. Αν και η Αλ Σαντ προσφέρει διετές συμβόλαιο, ο Λουτσέσκου φέρεται να επιθυμεί διάρκεια τριών ετών, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται σε αυτό το σημείο.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει, ο μισθός είναι ικανοποιητικός για τον Ράζβαν και πλησιάζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν. Σε αυτό το σημείο, διαπραγματεύεται μόνο η διάρκεια του συμβολαίου. Η Αλ Σαντ έχει προτείνει διετές συμβόλαιο, ενώ ο Ράζβαν θέλει τριετή δέσμευση», ανέφεραν πηγές στο TRUmedia.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο 55χρονος προπονητής θα διαδεχθεί τον Ρομπέρτο Μανσίνι, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον πάγκο της ομάδας, αφήνοντας κενό σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της χώρας.

athletiko.gr