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Κορυφώνονται οι επαφές για την ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο-Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

ΓΗΠΕΔΟ

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Κορυφώνονται οι επαφές για την ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο-Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Οι Μπακς είναι σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις, κυρίως με το Μαϊάμι, για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Καθοριστικές θα είναι οι επόμενες ώρες, μέχρι και το ντραφτ του ΝΒΑ (23-24 Ιουνίου) για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Μπακς φαίνεται πως προτιμούν να τον παραχωρήσουν πριν γίνει η διαδικασία, ώστε να έχουν απόλυτα τον έλεγχο των picks που θα αποκτήσουν για την ανταλλαγή του σούπερ σταρ τους.

Το Μαϊάμι φαίνεται πως έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο και είναι σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με το Μιλγουόκι για τον Greek Freak. Τα «πακέτα» που έχει προσφέρει ως τώρα ο πρόεδρος και εγκέφαλος της ομάδας, Πατ Ράιλι, δεν έχουν ικανοποιήσει απόλυτα τους Μπακς.

Στο τραπέζι μετά τα ονόματα των Τάιλερ Χίρο, Κελ’ ελ Γουέρ και Χάιμε Γιάκες, έχουν πέσει και αυτά των Νίκολα Γιόβιτς, Κασπάρας Γιακουτσιόνις και Πέλε Λάρσον, αν και οι Χιτ δεν θα ήθελαν να χάσουν τους δύο τελευταίους. Το Μαϊάμι προσφέρει επίσης το νούμερο 13 του φετινού ντραφτ και πιθανώς δύο ακόμη μελλοντικές επιλογές πρώτου γύρου, του 2030 και του 2032.

Ορατό είναι το ενδεχόμενο να εμπλακούν στο trade και άλλες ομάδες, για να διευκολύνουν τη διαδικασία.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

NBA

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