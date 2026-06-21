Τα εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα

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Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η οποία θα αρχίσει τη Δευτέρα (22/06, 09:00).

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα πραγματοποιείται αρχικά αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας tickets . apollon . com . cy .

Η διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση – Ανανέωση θέσης (22/06 – 05/07)

Από τη Δευτέρα (22/06) μέχρι και την Κυριακή (05/07), οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώσουν το εισιτήριό τους, διατηρώντας παράλληλα τη θέση τους, επωφελούμενοι της προνομιακής τιμής ανανέωσης.

Β’ Φάση – Αλλαγή θέσης (06/07)

Τη Δευτέρα (06/07), οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση.

Παράλληλα, όσες θέσεις δεν ανανεωθούν κατά την Α’ Φάση θα αποδεσμευθούν και θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για τους περσινούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, διατηρώντας το δικαίωμα αγοράς στην προνομιακή τιμή ανανέωσης.

Γ’ Φάση – Ελεύθερη διάθεση (από 07/07)

Από την Τρίτη (07/07) αρχίζει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για νέους κατόχους.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 εξακολουθούν να δικαιούνται την προνομιακή τιμή ανανέωσης, χωρίς όμως να διατηρούν αποκλειστικότητα ως προς την επιλογή θέσης.

Προϋποθέσεις αγοράς εισιτηρίου διαρκείας

Κάρτα φιλάθλου

Για την έκδοση εισιτηρίου διαρκείας απαιτείται η κατοχή κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών. Η έκδοση κάρτας φιλάθλου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

Κάρτα μέλους Σωματείου

Η κατοχή κάρτας μέλους του Σωματείου Απόλλωνα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση εισιτηρίου διαρκείας, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί:

διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας εισιτηρίων (η συνδρομή προστίθεται αυτόματα σε όσους δεν είναι ήδη μέλη),

μέσω της πλατφόρμας My Apollon Club.

Το πακέτο εισιτηρίου διαρκείας περιλαμβάνει:

όλους τους αγώνες της Α’ και Β’ φάσης του πρωταθλήματος,

την πρόβα τζενεράλε της ομάδας μας η οποία θα διεξαχθεί στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» στις 16 Ιουλίου πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα της νέας αγωνιστικής περιόδου,

τον πρώτο ιστορικό ευρωπαϊκό εντός έδρας αγώνα του Απόλλωνα στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ»

εξασφαλισμένο εισιτήριο για αγορά σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό Κυπέλλου*,

προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας μας**,

έκπτωση 15% στο Apollon Official Store,

ειδικές εκπτώσεις από επιλεγμένες εταιρείες, υπηρεσίες και προϊόντα,

συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Apollon Rewards,

συμμετοχή στο Apollon Media Club (ενημέρωση για τα νέα της ομάδας με SMS).

Πρόσθετα προνόμια για κατόχους VIP

Εκτός από όλα τα πιο πάνω, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας VIP απολαμβάνουν:

εξασφαλισμένο εισιτήριο για αγορά σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό Κυπέλλου,

όλοι οι εντός έδρας αγώνες Κυπέλλου μέχρι και την προημιτελική φάση,

προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας μας**,

προτεραιότητα και έκπτωση στην αγορά εισιτηρίων για τους Ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας μας,

προτεραιότητα και έκπτωση για τις επίσημες εκδρομές για τους εκτός έδρας Ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας μας σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν,

συμμετοχή σε κλήρωση για ταξίδι με την ομάδα σε ευρωπαϊκό εκτός έδρας αγώνα,

εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης στο P2,

ξεχωριστή είσοδος και πρόσβαση στο VIP Lounge του 2ου ορόφου,

πρόσβαση σε VIP Hospitality Experience στο Lounge του 3ου ορόφου, με προσφορά φαγητού και ποτών σε τέσσερις (4) επιλεγμένους εντός έδρας αγώνες της αγωνιστικής περιόδου,

έκπτωση 20% στο Apollon Official Store,

αποκλειστική προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίων για εκτός έδρας αγώνες,

αποκλειστική προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίου σε περίπτωση συμμετοχής της ομάδας μας σε τελικό Κυπέλλου.

* Σε περίπτωση που ο τελικός Κυπέλλου αποφασιστεί από την ΚΟΠ να διεξαχθεί σε γήπεδο το οποίο λόγω χωρητικότητας δεν εξασφαλίζει την παρουσία όλων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, θα τηρηθεί προτεραιότητα μεταξύ των κατόχων εισιτηρίου διαρκείας (ανάλογα με την κατηγορία) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ανταμοιβής Apollon Rewards.

**Στους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας μας με περιορισμένο διαθέσιμο αριθμό εισιτηρίων, θα ακολουθείται προτεραιότητα μεταξύ των κατόχων εισιτηρίου διαρκείας (ανάλογα με την κατηγορία) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ανταμοιβής Apollon Rewards.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προνόμια και τις υπηρεσίες των εισιτηρίων διαρκείας μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο στο τέλος της σελίδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2026-2027

*Σημειώνεται ότι οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατόπιν απόφασης και σχετικής ανακοίνωσης της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2026-2027

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2025-2026

– Η κάρτα VIP YOUTH ισχύει για παιδιά, μαθητές και στρατιώτες από 14 μέχρι 20 ετών (με ημερομηνία γέννησης από την 01/01/2006 μέχρι και την 31/12/2012) των οποίων οι γονείς είναι κάτοχοι κάρτας VIP.

– Η κάρτα TEENS ισχύει για παιδιά, μαθητές και στρατιώτες από 14 μέχρι 20 ετών (με ημερομηνία γέννησης από την 01/01/2006 μέχρι και την 31/12/2012)

– Η κάρτα Junior Club ισχύει για παιδιά μέχρι 14 ετών (με ημερομηνία γέννησης μετά από την 1/1/2012) με απαραίτητη τη συνοδεία κηδεμόνα.

Νέα οικογενειακή κερκίδα στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ»

Στο πλαίσιο της πολιτικής του συλλόγου για προσέλκυση περισσότερων οικογενειών και παιδιών στο γήπεδο, η αγωνιστική περίοδος 2026-2027 θα σηματοδοτήσει και την έναρξη λειτουργίας της νέας οικογενειακής κερκίδας του Απόλλωνα.

Η οικογενειακή κερκίδα θα φιλοξενείται αποκλειστικά στον τομέα 501 της Ανατολικής και θα προσφέρει ειδικά διαμορφωμένες, οικογενειακά φιλικές τιμές, με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους γονείς και παιδιά να ζήσουν από κοντά την εμπειρία των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ενίσχυση της παρουσίας οικογενειών στις κερκίδες και δημιουργία ενός ακόμη πιο ζωντανού, ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος για τους μικρούς φίλους του συλλόγου.

Οι ειδικές οικογενειακές τιμές θα εφαρμόζονται αποκλειστικά στον τομέα 501 της Ανατολικής Κερκίδας, ο οποίος θα αποτελέσει τη νέα οικογενειακή ζώνη του Απόλλωνα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 15% — ΤΟΜΕΑΣ 501

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο Online ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας πατώντας ΕΔΩ