Η φάση του Μέσι που δίχασε τα social media

Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή σε άνετη νίκη με 3-0 απέναντι στην Αλγερία, σημειώνοντας χατ-τρικ και φτάνοντας τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Παρ' όλα αυτά, μια φάση του πρώτου μέρους ήταν αυτή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση μετά το παιχνίδι.

Λίγο μετά το γκολ του στο 17', ο Μέσι έκανε ένα δυνατό μαρκάρισμα στον Αΐσα Μαντί. Ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ, αλλά δεν έδειξε κάρτα, με τη στιγμή να γίνεται αμέσως viral στα social media. Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν τη φάση, με άλλους να θεωρούν ότι η απόφαση ήταν σωστή και άλλους να εκφράζουν διαφορετική άποψη, δημιουργώντας ένα έντονο διαδικτυακό debate.

Ο Μέσι συνέχισε κανονικά στο παιχνίδι και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ακόμη δύο γκολ, οδηγώντας την Αργεντινή σε ιδανικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ 2026. Η συζήτηση όμως γύρω από τη φάση του πρώτου μέρους παραμένει ανοιχτή και συνεχίζει να απασχολεί τους φιλάθλους.