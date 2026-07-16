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Άσφαιρη πρόβα... ελέω τερματοφυλάκων για Απόλλωνα και ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Άσφαιρη πρόβα... ελέω τερματοφυλάκων για Απόλλωνα και ΑΕΚ

Eίδαν θετικά στοιχεία οι Λοσάδα και Καμορανέζι, όμως υπάρχουν και ατέλειες.

Το 0-0 με το οποίο συμβιβάστηκαν Απόλλων και ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα», στην πρόβα τζενεράλε ενόψει των αγώνων τους (23 Ιουλίου) για τον 2ο προκριματικό του Conference League, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.

Τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι, απώλεσαν ευκαιρίες, με τους Κουν και Παρασκευά να έχουν καλές επεμβάσεις και να μην επιτρέπουν την παραβίαση της εστίας τους.

O Απόλλωνας που για τέταρτο φιλικό δεν δέχθηκε γκολ, ήταν αυτός που μπήκε πιο αποφασιστικά και με τους Γκασπάρ (3΄) και Βέισμπεκ (6΄) έχασε τις πρώτες ευκαιρίες, με τον Παρασκευά να είναι πανέτοιμος. Ο Μπάγιτς στο 10ο λεπτό «απάντησε» κάπως με τον Κουν να είναι στη σωστή θέση όπως και στο 30΄ μετά από σουτ του Ρέπας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι πολλές αλλαγές αλλά και οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν καλό θέαμα, όμως υπήρχαν κάποιες καλές ευκαιρίες για να έρθει γκολ. Είτε από τον Απόλλωνα είτε από την ΑΕΚ. Ο Κουν στο 60΄ έκανε διπλή επέμβαση στις προσπάθειες των Πηλέα και Λαγιούνι.

Στο μεταξύ, στην ομάδα της Λεμεσού υπάρχει αγωνία για τον Γκασπάρ που αποχώρησε τραυματίας.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (81΄ Σιήκκης), Κβίντα, Κονομής, Γκασπάρ (81΄ Σιήκκης), Μαλεκκίδης (69΄ Μπαλογιάννης), Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ (69΄ Ντουοντού), Τόμας (81΄ Ρωτής), Ασουνσάο (69΄ Ανδρέου), Εσκρίτσε.

AEK: Παρασκευάς, Μιραμόν (56΄ Εκπολό), Βαν Ντερ Χορν, Μιλίτσεβιτς (90+1΄ Άδωνη), Πηλέας (73΄ Γκούρφιγκελ), Λέδες, Χ. Κυριάκου (56΄ Πάνκοφ), Λαγιούνι (90+1΄ Ρούμπιο), Ιβάνοβιτς (73΄ Αμίν), Μπάγιτς.



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