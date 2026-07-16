Βρήκε τον αντί-Γκόλντσον στο πρόσωπο του Εμανουέλ Άιβου!

Ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα πρέπει να θεωρείται ο Εμανουέλ Άιβου! Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυανόλευκοι συμφώνησαν σε όλα με τον 25χρονο Αυστιακό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες.

Μετά τον πρόβλημα υγείας του Κόνορ Γκόλντσον, η ομάδα προγραμματισμού του Απόλλωνα, κατέβαλλε πολλές προσπάθειες για την εξεύρεση ενός ικανού σέντερ μπακ και αυτές στέφθηκαν με επιτυχία.

Ο Άιβου αγωνιζόταν τα δύο τελευταία χρόνια στη Στουρμ Γκρατς, καταγράφοντας 63 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ.

Προηγουμένως θήτευσε σε Μπέρμιγχαμ, Κρεμονέζε, Ραπίντ Βιέννης και Αντμίρα Βάκερ.