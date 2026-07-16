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Επιθετικός… σφυγμός για την Πάφος FC αλλά αμυντικές αδυναμίες

ΓΗΠΕΔΟ

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Επιθετικός… σφυγμός για την Πάφος FC αλλά αμυντικές αδυναμίες

Έκλεισε ο κύκλος των φιλικών με αρνητικό πρόσημο.

Το αντίο από το εξωτερικό όπου βρέθηκε η Πάφος FC για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για περίπου ένα 20ήμερο, έγινε με την κυπελλούχο να δείχνει επιθετικό σφυγμό.

Απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας (ήττα με 3-2), το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο σκόραρε δύο γκολ, και αυτό έφερε ικανοποίηση αφού στα προηγούμενα δύο που δόθηκαν στην Αυστρία, δεν είχε δει δίχτυα.

Ωστόσο το γεγονός ότι δέχθηκε τρία, είναι κάτι που φέρνει ένα προβληματισμό.

Μία εβδομάδα πριν το πρώτο ραντεβού για τον 2ο προκριματικό γύρου του Europa League, ο Ρικάρντο Σα Πίντο θα προσπαθήσει παράλληλα να διορθώσει τις αμυντικές αδυναμίες. Πάντως ήταν ένα φιλικό που μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα μιας και η Σλόβαν είναι η πρωταθλήτρια Σλοβακίας και με βλέψεις για τα… αστέρια.

Μόλις στο 3ο λεπτό η Πάφος βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά η αντίδραση της ήρθε στο 42΄ με τον Γκολντάρ, έπειτα από μελέ στην αντίπαλη περιοχή. Πριν όμως πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, δέχθηκε δεύτερο γκολ (45΄). Μπήκε ορεξάτη η Πάφος FC στην επανάληψη, ισοφάρισε με τον Μπιέλ (53΄), βρήκε κάποιες προϋποθέσεις για την ανατροπή αλλά στο 73΄ ήρθε νέο γκολ για τη Σλόβαν από τον Σπόραρ που θήτευσε στον ΠΑΟ.

Η ενδεκάδα: Παπαστυλιανού, Παουλίνιο (46′ Μαέ), Λουίζ, Γκολντάρ (74΄ Σιδερένιος), Ιωάννου (66΄ Γκεσάντ), Μπιέλ, Μπρίτο, Πέπε, Ντράγκομιρ (71΄ Κίνα), Ζάζα (71΄ Μαμάντοφ), Λελέ (74΄ Μπασουαμινά).

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