Ο Σταύρος Παπασταύρου παραχώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΡΙΚ και κλήθηκε να σχολιάσει τις σχέσεις της Ομόνοιας με την ΚΟΠ, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν δεν… δίστασε να τα βάλει με την ηγεσία της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά το σχετικό απόσπασμα: «Η σχέση με τον Χάρη Λοϊζίδη είναι ικανοποιητική. Υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να γίνουν κι άλλες επιλογές, περιμένουμε το καταστατικό. Η ΚΟΠ έχει πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ cash. Πρέπει να αρχίσει να δουλεύει σωστά».