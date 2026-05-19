«Ο Μασούρας είναι... on the way»
Ρεπορτάζ της bild.de σημειώνει πως η απόκτηση του Γιάννη Μασούρα από την Νυρεμβέργη έχει πάρει τον δρόμο της
Θυμίζουμε πως εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Γερμανοί κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Νυρεμβέργη (θα αγωνίζεται στη β΄κατηγορία) για τον Ελλαδίτη ακραίο μπακ της Ομόνοιας.
Το τελευταίο ρεπορτάζ της Bild γράφει πως μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Φιν Ότο, η ομάδα φουλάρει για τις επόμενες προσθήκες. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, η περίπτωση του Μασούρα, αλλά και άλλων παικτών, έχουν πάρει τον δρόμο τους.