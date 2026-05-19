Πολύ αστείο, ας πάω Μουντιάλ με Νεϊμάρ και όχι Ζοάο Πέδρο

Κάποιος κακοπροαίρετος, διαβάζοντας περί… κλάματος ίσως θυμηθεί σκηνές με Κριστιάνο Ρονάλντο ή Νεϊμάρ.

Α, μία που το ΄φερε η κουβέντα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο Νεϊμάρ ο Τζούνιορ πάει Μουντιάλ με την Εθνική Βραζιλίας! Ακραίο; Ε όχι δα! Κοτζάμ 15 συμμετοχές μέτρησε φέτος με την Σάντος! Με έξι γκολ και 4 ασίστ. Με... μόλις πέντε τραυματισμούς και κανένα 90λεπτο! Με οκτώ παιχνίδια να ξεκινά στην εντεκάδα και περίπου στο 60-70 να αποχωρεί. Α, ξεχάσαμε και τις 7 κίτρινες που κατάφερε να δεχτεί σε αυτά τα παιχνίδια! Θυμάστε τον Νεϊμάρ έτσι; Που κάποτε ζάλιζε τους αμυντικούς, μέχρι που τον κέρδισε το καρναβάλι, τα video games, τα φαντεζί κουρέματα, τα τατουάζ και το παράπονο. Αυτός ναι!

Τον Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι τον ξέρετε; Τον Βραζιλιάνο, που είναι 10 χρόνια νεότερος από τον «Νέι» (24), που παίζει στην ίδια θέση με αυτόν, που φέτος έπαιξε σε 49 παιχνίδια με τους Λονδρέζους, που συνολικά πέτυχε 20 γκολ και έδωσε 9 ασίστ , που είναι ο πρώτος σκόρερ και πιο σταθερός παίκτης των «μπλε»… Που σε 34 αγώνες στην Premier League, ήταν εντεκαδάτος στους 30! Που μαζεύτηκαν οι συγγενείς του στο σπίτι για να ακούσουν τον Κάρλο τον Αντσελότι να τον συμπεριλαμβάνει στην τελική του κλήση για το Μουντιάλ… Γιατί δεδομένα θα συνέβαινε αυτό.

Έλα μου ντε που δεν έγινε! Δεν τον κάλεσε ο αθεόφοβος ο Κάρλο τον Ζοάο και πάει με Νεϊμάρ για να σηκώσει του κούπα! (ΧΑ ΧΑ ΧΑ)

Εμείς λοιπόν, κακοί δεν είμαστε, οπότε κακίες δεν κρατάμε σε κανέναν. Άλλωστε δεν συμπίπτει το Μουντιάλ με το Καρναβάλι της Βραζιλίας, άρα θα ναι συγκεντρωμένος στη μπάλα ο «Νέι».

Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι… VAMOS ARGENTINA!

ΥΓ. Δείτε και τους αριθμούς τους στο μεταξύ:

