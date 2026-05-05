ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ανδρέας Δημητρίου εμπνεύστηκε από το 22ο και έγραψε τραγούδι!

Εμπνεύστηκε και έγραψε τραγούδι για την Ομόνοια ο Αντρέας Δημητρίου. Ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων ανάρτησε το πιο κάτω, με αφορμή το 22ο τρόπαιο.

Αναλυτικά:

Η πορεία προς το 22ο ήταν η έμπνευση για να γράψω αυτούς τους στίχους.

Εύχομαι να αρέσει…

Τίτλος: Το καμάρι του Λαού

Το μεγαλείο σου στα γήπεδα δεσπόζει

Απόλυτη κυρίαρχος όπως σου αρμόζει

Πάθος σαν λιοντάρια, επίθεση κανόνια,

Ο κόσμος σου φωνάζει: ΟΜΟΝΟΙΑ Αιώνια

Ομάδα - φόβητρο, όλους τους κερδίζει,

Με σπασμένα φρένα, το μάτι να γυαλίζει

Λαοθάλασσα παντού σ’ ακολουθεί,

Έδρα - ηφαίστειο τρόμο προκαλεί

Μεγάλη στο γήπεδο, πελώρια έξω από αυτό,

Γεννημένη νικήτρια, ασπίδα στον κόσμο τον απλό,

Προχώρα εσύ, στο πλευρό σου πάντα θα είμαι,

Σου δίνω τη ψυχή, την καρδιά, όλο μου το είναι

Οι θαρραλέοι ιδρυτές σου από ψηλά σε κοιτούν,

Περήφανοι για το καμάρι του Λαού

Μεγαλώνεις ΟΜΟΝΟΙΑ από γενιά σε γενιά

Αντιστέκεσαι, παλεύεις, ανάστημα ορθώνεις,

Για της ιστορίας σου τα ιδανικά όλο δυναμώνεις».