Ο Μπεργκ είναι ο πρώτος που ξέρει τι δίνει ο Φαμπιάνο

Ο Φαμπιάνο είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές των πρασίνων του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται με το τέλος της σεζόν.

Ο ίδιος, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» αποθεώθηκε για άλλη μία φορά από τους οπαδούς της Ομόνοιας.

Από εκεί και πέρα, αναμένονται οι εξελίξεις για την ανανέωση του συμβολαίου του το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το σίγουρο είναι πως, ο Χένινγκ Μπεργκ γνωρίζει πρώτος απ΄όλους, τι μπορεί να δώσει ως προσωπικότητα και ως ποδοσφαιριστής στο γήπεδο και στα αποδυτήρια.

Ένας άνθρωπος που αγάπησε τον σύλλογο στον οποίο αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια. Ένας εξαιρετικός προφανώς τερματοφύλακας, ο οποίος απ΄την στιγμή που νιώθει το σώμα του ικανό να προσφέρει κι άλλα, τότε αυτό μπορεί να συμβεί.

Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως ο Νορβηγός θέλει να τον έχει στα αποδυτήρια της ομάδας του και την επόμενη σεζόν.

α.ψ