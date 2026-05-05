Συνέντευξη Παπασταύρου: «Η αφοσίωση όλων στην Ομόνοια έκανε την διαφορά, πρόκληση η League Phase του Champions League»

Η πρόκριση στην League Phase του UEFA Champions League αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ομόνοια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ μετά τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου ο Πρόεδρος της εταιρείας του τριφυλλιού, Σταύρος Παπασταύρου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την ανέγερση ιδιόκτητου γηπέδου.

Κληθείς να απαντήσει τι ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά και οδήγησε την Ομόνοια στην κατάκτηση του τίτλου, ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι «ήταν αρκετοί οι λόγοι».

Εξήγησε ότι «ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός της Ομόνοιας και η αφοσίωση που επέδειξαν όλοι προς τον στόχο μας έκαναν τη διαφορά».

Πρόσθεσε ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο «η παρουσία του Χένινγκ Μπεργκ και των συνεργατών του, η ποιότητα του ρόστερ μας και οι άριστες σχέσεις που υπήρχαν εντός ομάδας».

Παράλληλα, ανέφερε πως «η διαχείριση των επιτυχιών και των δύσκολων στιγμών και ασφαλώς η εκπληκτική παρουσία του κόσμου της Ομόνοιας μας έστεψαν πρωταθλητές».

Συνοψίζοντας, είπε ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος «είναι μια επιτυχία που ανήκει σε όλους».

Ερωτηθείς κατά πόσο νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του, ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι θέμα προσωπικής δικαίωσης, αλλά χαράς και ικανοποίησης που υλοποιήσαμε τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος».

Όπως σημείωσε, «ήταν ένας τίτλος που ζητούσε ο κόσμος της Ομόνοιας και η κατάκτησή του αποτελούσε επιθυμία όλων στην ομάδα».

Επιπλέον, επισήμανε πως «εφόσον τα καταφέραμε νιώθουμε όλοι μας δικαιωμένοι για τους κόπους, τις θυσίες και τις προσπάθειές μας».

Κληθείς να σχολιάσει τη συνεισφορά του προπονητή, Χένινγκ Μπεργκ, ανέφερε ότι «τα αποτελέσματα μιλούν για τον ίδιο».

«Δύο πρωταθλήματα, μια 1η θέση, προκρίσεις σε ευρωπαϊκούς ομίλους, ωραίο και ποιοτικό ποδόσφαιρο, ατομική ανάπτυξη ποδοσφαιριστών και ανάδειξη ταλέντων», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, παραθέτοντας τα επιτεύγματα του Νορβηγού προπονητή.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο της Ομόνοιας, επισήμανε ότι «αναμφίβολα είναι πρόκληση η συμμετοχή μας σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση».

Τόνισε ότι «αναγνωρίζουμε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας», επισημαίνοντας πως «χρειάζονται υπερβάσεις σε κάθε προκριματικό γύρο για να τα καταφέρουμε».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι «σε τέτοιες περιπτώσεις σημαντικό ρόλο παίζουν και οι κληρώσεις», προσθέτοντας πως «υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τους αγώνες».

Όπως είπε, «θα κάνουμε την προσπάθειά μας και θα δούμε πού θα φτάσουμε».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει στους σχεδιασμούς η αύξηση του μπάτζετ, με φόντο τον μεγάλο στόχο της League Phase του UCL, τόνισε ότι «η Ομόνοια έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι πορεύεται με ορθολογισμό, υπευθυνότητα και πάντοτε εντός των ορθών πλαισίων».

«Κάναμε τον σχεδιασμό μας και ανάλογα θα προχωρήσουμε», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στο ιδιόκτητο γήπεδο, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά».

Όπως σημείωσε, «έχει αγοραστεί από πέρσι η γη όπου θα ανεγερθεί το γήπεδο και οι άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα το περιβάλλουν».

Πρόσθεσε ότι «αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι γραφειακές διαδικασίες, οι οποίες είναι χρονοβόρες».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «όταν θα έχουμε νεότερα θα ενημερώσουμε τον κόσμο μας και θα είμαστε σε θέση να δείξουμε και εικόνα του γηπέδου».