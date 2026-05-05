Νέα σελίδα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η επόμενη μέρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο μετά την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε θα τη βρει με τον Έντιν Τέρζιτς στον πάγκο της, με τους Βάσκους να ανακοινώνουν τη συμφωνία με τον Γερμανό τεχνικό.

Τα καλά παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν λέει ο θυμόσοφος λαός και η Αθλέτικ Μπιλμπάο ανακοίνωσε από τις αρχές Μαΐου τον προπονητή της για την επόμενη μέρα μετά το τέλος εποχής του Ερνέστο Βαλβέρδε από τον πάγκο των Βάσκων.

Η ισπανική ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Πολλά ονόματα είχαν δει το φως της δημοσιότητας για τον «αντί-Βαλβέρδε», αλλά οι άνθρωποι του συλλόγου έκριναν πως ο Τέρζιτς είναι η ιδανικότερη επιλογή.

Ο 43χρονος τεχνικός είναι χωρίς ομάδα σχεδόν δύο χρόνια αφού από τον Ιούνιο του 2024 όπου αποτέλεσε παρελθόν από την Ντόρτμουντ δεν είχε βρεθεί σε πάγκο άλλου συλλόγου.

Ο Τέρζιτς είχε οδηγήσει τους Βεστφαλούς στην τελευταία του σεζόν (2023/24) στον τελικό του Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει κατακτήσει συνολικά δύο τίτλους με την Ντόρτμουντ, ένα κύπελλο (2020/21) και ένα σούπερ καπ (2019/20).

