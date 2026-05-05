ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα σελίδα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα σελίδα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο

Ανακοινώθηκε ο Τέρζιτς έως το 2028

Η επόμενη μέρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο μετά την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε θα τη βρει με τον Έντιν Τέρζιτς στον πάγκο της, με τους Βάσκους να ανακοινώνουν τη συμφωνία με τον Γερμανό τεχνικό.

Τα καλά παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν λέει ο θυμόσοφος λαός και η Αθλέτικ Μπιλμπάο ανακοίνωσε από τις αρχές Μαΐου τον προπονητή της για την επόμενη μέρα μετά το τέλος εποχής του Ερνέστο Βαλβέρδε από τον πάγκο των Βάσκων.

Η ισπανική ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Πολλά ονόματα είχαν δει το φως της δημοσιότητας για τον «αντί-Βαλβέρδε», αλλά οι άνθρωποι του συλλόγου έκριναν πως ο Τέρζιτς είναι η ιδανικότερη επιλογή.

Ο 43χρονος τεχνικός είναι χωρίς ομάδα σχεδόν δύο χρόνια αφού από τον Ιούνιο του 2024 όπου αποτέλεσε παρελθόν από την Ντόρτμουντ δεν είχε βρεθεί σε πάγκο άλλου συλλόγου.

Ο Τέρζιτς είχε οδηγήσει τους Βεστφαλούς στην τελευταία του σεζόν (2023/24) στον τελικό του Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει κατακτήσει συνολικά δύο τίτλους με την Ντόρτμουντ, ένα κύπελλο (2020/21) και ένα σούπερ καπ (2019/20).

 

Sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αταμάν: «Ο Γιαννακόπουλος αξίζει να βρίσκεται στο Final Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνέντευξη Παπασταύρου: «Η αφοσίωση όλων στην Ομόνοια έκανε την διαφορά, πρόκληση η League Phase του Champions League»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ισχυρές βάσεις μέσω κοινού μετώπου

ΑΕΛ

|

Category image

Νέα σελίδα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έμπουε: «Ήμουν εκατομμυριούχος και χρεοκόπησα, γιατί δεν ήξερα τι έκανε η γυναίκα μου!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Χακίμι η αποστολή της Παρί για τη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεχειλίζει από κυπριακό στοιχείο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Κοντά στην επιστροφή στην Ντιναμό ο Γεντβάι»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φάμπρεγας θέλει να προπονήσει στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Λιόν δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα 5 εκατ. ευρώ για τον Γιάρεμτσουκ»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Τα εισιτήρια για ΑΕΚ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέα σελίδα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, ανακοινώθηκε ο Τέρζιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απονομή τίτλου με Παπασταύρου (και)για τα κορίτσια της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημη δήλωση για το μέλλον Κονομή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη