ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟ: Μια ανάσα από την κατάκτηση μεταλλίου η Αναστασία Ελευθερίου!

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ΣΚΗΤ-ΤΡΑΠ, που διεξάγεται στο Αλμάτι του Καζακστάν.

Μια ανάσα από την κατάκτηση ενός μεταλλίου, βρέθηκε η Αναστασία Ελευθερίου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο ΣΚΗΤ-ΤΡΑΠ, που διεξάγεται στην πόλη Αλμάτι του Καζακστάν.

Η Ελευθερίου, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του ΣΚΗΤ με 119/125 (23+21+25+24+25), βρισκόταν συνεχώς στην πρώτη τετράδα και έδειξε ότι μπορούσε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο, αλλά ένα χαμένος δίσκος στην τελευταία της προσπάθεια, την άφησε τελικά εκτός μεταλλίων, στην τέταρτη θέση, έχοντας 24 επιτυχίες.

Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Assem Crynbay από το Καζακστάν με 33 επιτυχίες έναντι 30 της Κινέζας Yiting Jiang, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Η Crynbay προκρίθηκε στον τελικό με 118/125.

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, εξασφάλισε η Ιταλίδα Martina Bardolomei με 27 επιτυχίες. Η Ιταλίδα σκοπεύτρια είχε προκριθεί στον τελικό με 119/125, επίδοση την οποία είχε και η Κινέζα Jiang.

Πέμπτη κατετάγη η Μεξικανή Gabriela Rodriguez (21), έκτη η Nurlana Jafarova από το Αζερμπαϊζάν (21), έβδομη η Chanem Al-Sharshani από το Κατάρ (8) και όγδοη η Barbora Sumova από την Τσεχία, επίσης με 8 επιτυχίες.

Στο ΣΚΗΤ Ανδρών, ο Γιώργος Αχιλλέως είχε 119/125 (24+24+24+25+22) και κατέλαβε τελικά την 24η θέση.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν την Αναστασία Ελευθερίου για την εξαιρετική εμφάνιση της στον αγώνα και τον τελικό, καθώς και τον προπονητή της Χριστάκη Χριστοφόρου.

 

 





 

