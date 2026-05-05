Η σπάνια φωτογραφία του Παναγιώτη Ανδρέου από την εποχή που... συνόδευε τους μεγάλους!

Υπάρχουν στιγμές που αποτυπώνονται στον φακό και αποκτούν συλλεκτική αξία, με τη συγκεκριμένη φωτογραφία να αποτελεί μια γλυκιά αναδρομή στο παρελθόν.

Πίσω στο 2013-14, στα PASP Football Awards, ένα μικρό παιδί στεκόταν με δέος δίπλα στους αστέρες του κυπριακού ποδοσφαίρου, συνοδεύοντας τους ποδοσφαιριστές που πέτυχαν τα καλύτερα γκολ.

Σήμερα, εκείνο το πιτσιρίκι των ακαδημιών έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ο Παναγιώτης Ανδρέου δεν συνοδεύει πλέον τους πρωταγωνιστές, καθώς είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής. Η πορεία του από τη σκηνή των βραβείων μέχρι την καθιέρωση στην Ομόνοια και την κλήση του στην Εθνική αποδεικνύει πως, με σκληρή δουλειά, τα όνειρα της αλάνας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Απολαύστε τον δίπλα στον πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρο Νεοφυτίδη!