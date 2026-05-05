Απονομή τίτλου με Παπασταύρου (και)για τα κορίτσια της Ομόνοιας

Τα κορίτσια της Ομόννοιας Κ-18 κατάφεραν στον τελευταίο αγώνα να κερδίσουν με 2-1, με αντροπή μάλιστα, την δεύτερη στην κατάταξη Πάφο, και να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα στο γήπεδο του Ορφέα Λευκωσίας.

Αυτή ήταν η 18η νίκη της Ομόνοιας, σε ισάριθμα παιχνίδια, έτσι ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα έχοντας το απόλυτο.

Η απονομή του τίτλου, έγινε με την παρουσία του Προέδρου της Ομόνοιας κ. Σταύρου Παπασταύρου, από τη Λένα Παναγιώτου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου ΚΟΠ.