Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ, με τον Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ να πεθαίνει στα 62 του χρόνια.

Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ, με την Ομοσπονδία του Πουέρτο Ρίκο να ανακοινώνει τον θάνατο του Ορτίθ, σε ηλικία μόλις 62 ετών μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο του παχέως εντέρου.

Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άσφορντ από την 1η Μαΐου, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πορτορικανός πέρασε από την Ελλάδα για λογαριασμό και του Άρη Betsson και κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς τη σεζόν 1996-97.

Ενώ έχει φορέσει και τις φανέλες της Λάρισας και του Ηρακλείου.

Επιπλέον ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ είχε αγωνιστεί και στο ΝΒΑ με τους Τζαζ (1988-90), αλλά και στην Ισπανία με τις Ρεάλ (1990) και Μπαρτσελόνα (1990-92).

Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.



Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.



Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.



Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026

