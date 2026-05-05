Συνάντηση Χάρη Λοϊζίδη με την Angela Celestino, Intelligence Manager της UEFA

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κ. Χάρης Λοϊζίδης, είχε σήμερα συνάντηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας με την κ. Angela Celestino, Intelligence Manager του Τμήματος Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αγώνων της UEFA (UEFA Integrity and Regulatory Division).

Η κα. Celestino βρίσκεται στην Κύπρο με την ευκαιρία της διοργάνωσης του 10ου Συνεδρίου του Group of Copenhagen, το οποίο φιλοξενείται στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν το κυπριακό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ακεραιότητας και καταπολέμησης της χειραγώγησης αγώνων.