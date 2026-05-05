Ισχυρές βάσεις μέσω κοινού μετώπου

Η τελευταία επίσημη τοποθέτηση από πλευράς ΑΕΛ αναφορικά με το μέλλον του Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο, έκανε λόγο για οριστικές εξελίξεις εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος. Πολύ ορθά η διοίκηση θέλει να κλείσει πρώτα το θέμα του προπονητή και ακολούθως να βάλει μπρος τον προγραμματισμό με τις προσθαφαιρέσεις της επόμενης περιόδου. Είναι πολύ σημαντικό, η διοίκηση, ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής, να συμφωνούν στον απόλυτο βαθμό σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το πλάνο και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Έτσι μπαίνουν εξ αρχής ισχυρές βάσεις, προκειμένου οι επιλογές που θα γίνουν σε παίκτες, να αντέξουν στον χρόνο.

Στην ΑΕΛ θα γίνουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και το θετικό είναι πως υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα, μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, η ομάδα έχει άλλα δύο παιχνίδια να δώσει μέχρι το τέλος και θα πρέπει να καταφέρει να τα κερδίσει για την ιστορία και τον κόσμο της.