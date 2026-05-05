Έμπουε: «Ήμουν εκατομμυριούχος και χρεοκόπησα, γιατί δεν ήξερα τι έκανε η γυναίκα μου!»

Συγκλονιστική εξομολόγηση από τον Εμανουέλ Έμπουε, ο οποίος περιέγραψε το πώς από τα εκατομμύρια της Άρσεναλ και της Γαλατασαράι, υπέστη μια πλήρη οικονομική καταστροφή.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αποκάλυψε ότι μια σειρά από λανθασμένες αποφάσεις και προδοσίες τον οδήγησαν στο να χάσει τα πάντα, ακόμα και την επαφή με τα παιδιά του.

Περιγράφοντας την... αρχή του τέλους, ο Εμπουέ ανέφερε σε συνέντευξή του στη Marca: «Όταν προέκυψε η επιλογή της Σάντερλαντ, βρισκόμουν στην Τουρκία. Το συμβόλαιό μου με τη Γαλατασαράι είχε λήξει και ο σύλλογος δεν ήθελε να το ανανεώσει.Μου ζήτησαν ένα εκατομμύριο ευρώ. Τους είπα ότι προτιμώ να σταματήσω το ποδόσφαιρο παρά να τους δώσω αυτά τα χρήματα. Πήγαν την υπόθεση στη FIFA και μου επιβλήθηκε αποκλεισμός ενός έτους».

«Όταν τα παράτησα όλα, τότε άρχισαν τα πραγματικά μου προβλήματα. Η πρώην σύζυγός μου έκανε πράγματα πίσω από την πλάτη μου. Έμενα στην Τουρκία και κρυβόμουν, γιατί δεν ήθελα να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είχα ομάδα. Κρυβόμουν... και από εκεί ξεκίνησαν οι διαδικασίες του διαζυγίου».

Gazzetta.gr