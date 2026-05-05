Αταμάν: «Ο Γιαννακόπουλος αξίζει να βρίσκεται στο Final Four»

Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε δηλώσεις πριν το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και στάθηκε τόσο στα όσα έγιναν στην Ισπανία, όσο και στην τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Βαλένθια στην Αθήνα για το Game 3 της σειράς των playoffs της EuroLeague, έχοντας έναν ξεκάθαρο στόχο. Να πάρει την τρίτη νίκη του και να κλειδώσει την παρουσία του στο Final Four του Τ-Center.

Ενόψει αυτού του Game 3, o Εργκίν Αταμάν, παραχώρησε δηλώσεις, σχολιάζοντας τα όσα έλαβαν χώρα στην Ισπανία, τονίζοντας παράλληλα το πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα στο παιχνίδι της Αθήνας.

«Η Βαλένθια είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της φετινής σεζόν στην EuroLeague. Υποφέραμε στα δυο πρώτα παιχνίδια. Πιστεύω όμως, πως ειδικά στο Game 1, κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Παίξαμε τρομερά στην επίθεση. Με όλο το σεβασμό στη Βαλένθια, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα επιδιώξουμε τη νίκη, έτσι ώστε να τελειώσει η σειρά. Όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Στο πρώτο παιχνίδι και οι δυο ομάδες έκαναν πολλά λάθη, έχασαν πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο παιχνίδι και οι δυο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά, πετύχαμε δύσκολα σουτ. Αύριο δεν ξέρω πως θα είναι το παιχνίδι. Δεν μπορείς να το προγραμματίσεις ούτε να το σχεδιάσεις».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος κόουτς στάθηκε στο πόσο σημαντική είναι η παρουσία και η αρωγή του κόσμου του Παναθηναϊκού στην ομάδα, τονίζοντας πως όλη τη σεζόν, υπήρξε ο έκτος παίκτης της ομάδας, εκτός παρκέ.

«Ο κόσμος μας, όλη τη σεζόν, στα μεγάλα παιχνίδια ήταν ο έκτος παίκτης μας. Πιστεύω πως αύριο θα είναι το ίδιο. Πρέπει να είμαστε σκληροί, είναι παιχνίδι playoff. Πρέπει να ξεχάσουμε τα όσα έγιναν στην Ισπανία και να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση. Πρέπει να δείξει αύριο ο κόσμος μας πως είναι ο καλύτερος στην EuroLeague».

Τέλος, ο Αταμάν αναφέρθηκε εκτενώς στην τιμωρία που δέχθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την EuroLeague Basketball, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πολύ άδικη τιμωρία, ιδίως για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει τα πάντα στο μπάσκετ. Και αυτός και η οικογένειά του.

«Δεν πιστεύω πως ο πρόεδρός μας, έκανε καμία πρόκληση σε κανέναν στο γήπεδο. Καθόταν πίσω από τον πάγκο, ήταν κοντά στη γραμματεία και πήγε από τα τρία μέτρα και ζήτησε ένα φάουλ. Αυτό έγραψαν και οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο στην καριέρα μου, από μια ομάδα να βάζει αστυνομικούς στα αποδυτήρια. Παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο, δε πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα.

Πολλοί προέδροι, πολλοί General Manager διαμαρτύρονται. Μπορώ να πω σε όλη την Ευρώπη πως δεν πρέπει να σταματήσεις το πάθος ενός ανθρώπου που κάνει τέτοιες επενδύσεις για το μπάσκετ, της Ελλάδας, της Ευρώπης. Φτιάξαμε σε δυο χρόνια ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη. Μέσα σε δυο χρόνια προσφέραμε στην EuroLeague τη διοργάνωση του Final Four. Και τον τιμωρείς από το να έρθει να το δει.

Μπορούσες να μην τον αφήσεις να κάτσει στα court-seats, όχι αυτό όμως, να τον βάλεις δίπλα στα στελέχη της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν θα πάμε στο Final Four, πάντως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρέπει να το παρακολουθήσει και το αξίζει. Ελπίζω ο νέος CEO της διοργάνωσης να αλλάξει γνώμη, ο Τσους Μπουένο. Δεν μπορείς να εμποδίσεις μια οικογένεια που έχει δώσει τη ζωή της στο μπάσκετ, για 50 χρόνια».

