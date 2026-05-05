Ξεχειλίζει από κυπριακό στοιχείο

Με τον Χένινγκ Μπεργκ στον πάγκο και την ιστορία να έχει επαναληφθεί ουκ ολίγες φορές, με παραδείγματα όπως του Μαρίνου Τζιωνή, του Λοΐζου Λοΐζου, του Ανδρόνικου Κακουλή, του Νικόλα Παναγιώτου αλλά και του Παναγιώτη Ανδρέου, που είναι ο τελευταίος ο οποίος πήρε το χρίσμα από τον Νορβηγό προπονητή και καθιερώθηκε στην βασική εντεκάδα, με το ταλέντο που υπάρχει φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει την «παράδοση».

Τα ονόματα που αναμένεται να δούμε να παίρνουν χρόνο συμμετοχής καθώς ήδη έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια με την Ομόνοια, είναι ο τερματοφύλακας Παντελής Μιχαήλ, ο αμυντικός Χρίστος Κωνσταντινίδης αλλά και ο Ανδρέας Χρίστου που ήδη έχει πάρει αρκετό χρόνο φέτος, μετά την επιστροφή του από το δανεισμό στον Ολυμπιακό.

Στην μεσαία γραμμή αλλά και στην επίθεση, υπάρχουν οι Χρύσης Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Παναγή, Βλαδίμηρος Σάββα και Άγγελος Νεοφύτου, με τον τελευταίο να μετράει ήδη αρκετές συμμετοχές και γκολ.