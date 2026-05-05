Ομόνοια: Sold out σε σχεδόν 4 ώρες το ΓΣΠ!!
Απίθανα πράγματα από τον κόσμο της Ομόνοιας ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή
Θυμίζουμε πως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Λαρνακείς, θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στο τριφύλλι.
Ήδη το ΓΣΠ πάντως έχει γεμίσει καθώς μέσα σε σχεδόν τέσσερις ώρες, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια σε Βόρεια, Ανατολική και Δυτική.
Λίγο μετά τη 13:00, η Ομόνοια ενημέρωσε για την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων. Στις 17:00, το γήπεδο είναι SOLD OUT ενώ υπάρχει αναμονή για το αν θα έχει η ομάδα μέρος και της Νότιας στην διάθεσή της.
‼️Έχουν εξαντληθεί τα διαθέσιμα εισιτήρια για τη Δυτική, Ανατολική και Βόρεια κερκίδα του σταδίου ΓΣΠ για τον αγώνα με την ΑΕΚ‼️— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) May 5, 2026
🟢Είμαστε σε επικοινωνία με την ΚΟΠ, την Αστυνομία και την ΑΕΚ για τη Νότια κερκίδα και θα επανέλθουμε με ενημέρωση.
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ! ☘️🏆 pic.twitter.com/lWNloLZ3Ug