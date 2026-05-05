Ομόνοια: Sold out σε σχεδόν 4 ώρες το ΓΣΠ!!

Θυμίζουμε πως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Λαρνακείς, θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στο τριφύλλι.

Ήδη το ΓΣΠ πάντως έχει γεμίσει καθώς μέσα σε σχεδόν τέσσερις ώρες, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια σε Βόρεια, Ανατολική και Δυτική.

Λίγο μετά τη 13:00, η Ομόνοια ενημέρωσε για την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων. Στις 17:00, το γήπεδο είναι SOLD OUT ενώ υπάρχει αναμονή για το αν θα έχει η ομάδα μέρος και της Νότιας στην διάθεσή της.