Χωρίς Χακίμι η αποστολή της Παρί για τη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου
Γνωστή έγινε η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου, με το όνομα του Ασράφ Χακίμι να μην βρίσκεται στη λίστα με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Λουίς Ενρίκε.
Η Παρί Σεν Ζερμέν στοχεύσει στην κατάκτηση του back to back Champions League και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει πρώτα να αποκλείσει την Μπάγερν στο Μόναχο (06/05, 22:00) στη ρεβάνς των ημιτελικών.
Οι Γάλλοι έχουν προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 5-4 στη ματσάρα του πρώτου αγώνα, με τον Λουίς Ενρίκε να έχει να διαχειριστεί τη σημαντική απουσία του Ασράφ Χακίμι.
Ο Ισπανός τεχνικός επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου πως ο Μαροκινός δεξιός μπακ δεν θα είναι διαθέσιμος, ενώ και το όνομά του απουσιάζει από την αποστολή που γνωστοποίησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης.