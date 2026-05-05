Χωρίς Χακίμι η αποστολή της Παρί για τη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου

Η Παρί Σεν Ζερμέν στοχεύσει στην κατάκτηση του back to back Champions League και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει πρώτα να αποκλείσει την Μπάγερν στο Μόναχο (06/05, 22:00) στη ρεβάνς των ημιτελικών.

Οι Γάλλοι έχουν προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 5-4 στη ματσάρα του πρώτου αγώνα, με τον Λουίς Ενρίκε να έχει να διαχειριστεί τη σημαντική απουσία του Ασράφ Χακίμι.

Ο Ισπανός τεχνικός επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου πως ο Μαροκινός δεξιός μπακ δεν θα είναι διαθέσιμος, ενώ και το όνομά του απουσιάζει από την αποστολή που γνωστοποίησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης.