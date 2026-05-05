Ο Φάμπρεγας θέλει να προπονήσει στην Premier League

Αναφερόμενος στους στόχους του, ο νεαρός Ισπανός τεχνικός και πρώην παίκτης της Άρσεναλ (2003-2011) και της Τσέλσι (2014-2019), δήλωσε πως κάποια στιγμή θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία κατά την διάρκεια της προπονητικής του καριέρας.

«Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Πάντα ήμουν απόλυτα πεπεισμένος γι' αυτό. Το ένιωθα ως παίκτης, το νιώθω ως προπονητής, ως οπαδός. Αλλά ο Μουρίνιο μου είπε μια ημέρα, όταν ήμουν στην Τσέλσι: «Έχω ακόμη 30 χρόνια μπροστά μου». Έτσι, θα μπορούσα να μείνω εδώ (σ.σ. στην Κόμο) για 10 χρόνια και να πάω στην Premier League σε 12 ή 15 χρόνια», δήλωσε ο Φάμπρεγας μιλώντας στην «Telegraph».

