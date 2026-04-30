Μαυροπράσινα παλικάρια!

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχασε το κύπελλο στη διαδικασία των πέναλτι από την Πάφος FC, στον τελικό των Νέων Κ-19, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στους νεαρούς άσους της ομάδας.

Οι μαυροπράσινοι είδαν στα μάτια την πρωταθλήτρια Πάφο, οδήγησαν το παιχνίδι στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κατάκτητη του κυπέλλου.

Παρ' όλα αυτά η προσπάθειά που κατέβαλαν ήταν τεράστια! Γι' αυτούς τους νεαρούς οι φίλαθλοι της ομάσδας μόνο περήφανοι μπορεί να νιώθουν.