Πήρε το βραβείο και… μίλησε για τους άλλους ο Φαμπιάνο

Στον Φαμπιάνο απονεμήθηκε το βραβείο «Χρυσά Γάντια», από τον ΠΑΣΠ. Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας πήρε τον λόγο και… μίλησε για τους άλλους, παρά για το δικό του επίτευγμα (14 clean sheet).

Αναλυτικά: «Αυτό το βραβείο δεν είναι μόνο για μένα. Αλλά και για τους συμπαίκτες μου, στον προπονητή και στην ομάδα τερματοφυλάκων. Τον Λουγκρίδη, τον Χαράλαμπο, τον Ουζόχο και τον Μιχαήλ. Είστε υπέροχοι, αυτό το τρόπαιο είναι και για εσάς».