«Τσεκ ΑΠΟΕΛ, τσεκ Απόλλωνα… οκ τέλειωσα με όλους»

Mία εβδομάδα μετά τον ΑΠΟΕΛ (2-0), η Ομόνοια κέρδισε και τον Απόλλωνα (2-3), τις δύο ομάδες που δεν είχε κερδίσει μέχρις στιγμής στη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Έτσι, πέτυχε άλλο ένα επίτευγμα στην τρέχουσα περίοδο, καταγράφοντας τουλάχιστον μία νίκη σε κάθε αντίπαλο.

Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που οι πράσινοι είναι κοντά στην εξασφάλιση του τίτλου, πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της χρονιάς.