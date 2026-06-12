Το έφερε... τούμπα η Κορέα επί της Τσεχίας

Ήταν ανώτερη, βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά η Νότια Κορέα βρήκε τον τρόπο με ανατροπή να φτάσει στη νίκη με 2-1 επί της Τσεχίας για την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ και τον πρώτο όμιλο, στο «Estadio Akron», στην πόλη Ζαποπάν κοντά στη Γουαδαλαχάρα.

Ο Λάντισλαβ Κρέιτσι έδωσε προβάδισμα στην Τσεχία στο 59', αλλά o Χουάν Ιν-Μπομ ισοφάρισε γρήγορα (67') και ο ίδιος με ασίστ στον Ο-Χιούν-Γκιου στο 80' ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Ασιάτες, που μοιράζονται την κορυφή του ομίλου με την οικοδέσποινα ομάδα του Μεξικού.

Ντέρμπι κορυφής, πλέον, τα ξημερώματα της επόμενης Παρασκευής (19/6) ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Κορέα, ενώ λίγες ώρες πριν θα αναμετρηθούν σε ένα ματς επιβίωσης Τσεχία-Νότια Αφρική (18/6, 19:00).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου:

Πέμπτη 11/6

Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0 (9' Κινιόνες, 67' Χιμένες)

Παρασκευή 12/6

Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 (67' Χουάν Ιν-Μπομ, 80' Ο-Χιούν-Γκιου-59' Κρέιτσι)

2η αγωνιστική:

Πέμπτη 18/6

Τσεχία-Νότια Αφρική (19:00)

Παρασκευή 19/6

Μεξικό-Νότια Κορέα (04:00)

3η αγωνιστική:

Πέμπτη 25/6

Νότια Αφρική-Νότια Κορέα (04:00)

Τσεχία-Μεξικό (04:00)