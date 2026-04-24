Ποια θα είναι η εξέλιξη με τον Μαρκίνιος;

Ο Μαρκίνιος βρίσκεται στο επίκεντρο στον ΑΠΟΕΛ, όχι όμως για αγωνιστικούς λόγους, καθώς μετά την απουσία του από την αποστολή στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, το θέμα παραμένει ασαφές.

Απουσία η οποία αποδόθηκε επίσημα σε προσωπικούς λόγους, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για πειθαρχικό παράπτωμα. Οι δηλώσεις του Πάμπλο Γκαρσία ενίσχυσαν τα ερωτηματικά, δείχνοντας πως υπάρχει πιθανό εσωτερικό ζήτημα και όχι απλά μια αγωνιστική επιλογή.

Μέχρι στιγμής, ο σύλλογος δεν έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις και απομένει να δούμε εάν θα επιστρέψει στην αποστολή του αγώνα με την Πάφο που ακολουθεί.