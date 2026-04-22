Έξαλλος Γκαρσία: «Βρες και ρώτα τον Μαρκίνιος, δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε, θα περάσουμε στον επαναληπτικό»

Διαβάστε όσα είπε ο Πάμπλο Γκαρσία μετά το τέλος του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα

O προπονητής του ΑΠΟΕΛ ήταν φανερά εκνευρισμένος μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα από τον Απόλλωνα με 4-2. 

Ο Ουρουγουανός ήταν λιγομίλητος στην αρχική του τοποθέτηση σημειώνοντας: 

«Χάσαμε σήμερα. Περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε. Θα περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι» 

Στην συνέχεια ρωτήθηκε για τον Μαρκίνιος ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής τονίζοντας: 

«Όσον αφορά τον Μαρκίνιος, βρες τον και ρώτα τον ίδιο» 

Ακολούθως του έγινε ερώτηση για το αν απουσίασε ο Μπέλετς από την προθέρμανση. Ο Γκαρσία φανερά εκνευρισμένος είπε:

«Τώρα σοβαρά μιλάς ή κοροϊδεύεις. Όποιος μπαίνει μέσα κάνει προθέρμανση».

Στην συνέχεια, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα. 

