Έξαλλος Γκαρσία: «Βρες και ρώτα τον Μαρκίνιος, δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε, θα περάσουμε στον επαναληπτικό»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Διαβάστε όσα είπε ο Πάμπλο Γκαρσία μετά το τέλος του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα
O προπονητής του ΑΠΟΕΛ ήταν φανερά εκνευρισμένος μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα από τον Απόλλωνα με 4-2.
Ο Ουρουγουανός ήταν λιγομίλητος στην αρχική του τοποθέτηση σημειώνοντας:
«Χάσαμε σήμερα. Περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε. Θα περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι»
Στην συνέχεια ρωτήθηκε για τον Μαρκίνιος ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής τονίζοντας:
«Όσον αφορά τον Μαρκίνιος, βρες τον και ρώτα τον ίδιο»
Ακολούθως του έγινε ερώτηση για το αν απουσίασε ο Μπέλετς από την προθέρμανση. Ο Γκαρσία φανερά εκνευρισμένος είπε:
«Τώρα σοβαρά μιλάς ή κοροϊδεύεις. Όποιος μπαίνει μέσα κάνει προθέρμανση».
Στην συνέχεια, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα.