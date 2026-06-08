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Χωρίς Όσμαν στο Game3 ο Παναθηναϊκός - Μέσα ο Χουάντσο

ΓΗΠΕΔΟ

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Χωρίς Όσμαν στο Game3 ο Παναθηναϊκός - Μέσα ο Χουάντσο

Την πρώτη εμφάνιση στους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL θα κάνει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος πήρε τη θέση του Όσμαν λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Μία μεγάλη επιστροφή περιλάμβανε η επιλογή του Εργκίν Άταμαν όσον αφορά την εξάδα των ξένων για το Game 3 των τελικών με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο λόγος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην εξάδα για τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL, παίρνοντας -συγκριτικά με τα δύο πρώτα ματς- τη θέση του Τσέντι Όσμαν λόγω ενοχλήσεων του Τούρκου φόργουορντ στη μέση.

Εκτός έμεινε και πάλι ο Κένεθ Φαρίντ, όπως επίσης και ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος έχει βγει από τη λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Έτσι λοιπόν, η εξάδα των ξένων αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκου για το Game 3 με τον Ολυμπιακό

Τι Τζέι Σορτς

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Κέντρικ Ναν

Τζέριαν Γκραντ

Ματίας Λεσόρ

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

gazzetta.gr

 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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