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Επιστολή Φωτίου σε γονείς παικτών Ακαδημίας ΑΠΟΕΛ: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Επιστολή Φωτίου σε γονείς παικτών Ακαδημίας ΑΠΟΕΛ: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας»

Επιστολή προς τους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας ΑΠΟΕΛ και τους γονείς τους απέστειλε ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων Χάρης Φωτίου αναφέροντας πως η ομάδα αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες για την καθυστέρηση των ανακοινώσεων για τη νέα σεζόν οι οποίες οφείλονται στη διοικητική και οργανωτική μετάβαση που συντελείται, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Ο Φωτίου προσθέτει ότι η ακαδημία του ΑΠΟΕΛ θα λειτουργήσει τη νέα σεζόν βάσει ευρωπαϊκών προτύπων ζητώντας την εμπιστοσύνη τω νεαρών ποδοσφαιριστών και των γονέων τους.

Η επιστολή Φωτίου:

«Αγαπητοί ποδοσφαιριστές και γονείς της Ακαδημίας ΑΠΟΕΛ,

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι οι διεργασίες για την επόμενη ημέρα του ΑΠΟΕΛ και της Ακαδημίας μας οδεύουν πολύ σύντομα προς ένα αίσιο τέλος.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανησυχίες σας λόγω της καθυστέρησης στις ανακοινώσεις για τη νέα χρονιά. Είμαστε βέβαιοι, ωστόσο, ότι κατανοείτε πως η διοικητική και οργανωτική μετάβαση που συντελείται στον ΑΠΟΕΛ είναι ριζική και πρωτοποριακή για τα δεδομένα των τελευταίων ετών.

Η Ακαδημία μας θα βρίσκεται πλέον στην κορυφή των προτεραιοτήτων του «νέου» ΑΠΟΕΛ. Με αυτή τη φιλοσοφία, θα της δοθούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά με έναν ξεκάθαρο κεντρικό στόχο: την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημίας και της πρώτης ομάδας, διασφαλίζοντας μια σαφή και βιώσιμη πορεία για τα ταλέντα μας . Με γνώμονα το όραμα αυτό, τα πάντα θα λειτουργήσουν με απόλυτο επαγγελματισμό, βελτιωμένες συνθήκες προπόνησης, τεχνογνωσία και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό.

Γνωρίζουμε ότι η προσωρινή αναμονή των ανακοινώσεων μας έχει ωθήσει άλλες ομάδες στο να προσεγγίσουν ποδοσφαιριστές μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ή βιαστικών αποφάσεων. Η Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ τη νέα σεζόν θα λειτουργήσει βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό τη δική σας εξέλιξη και μελλοντική καταξίωση. Ήδη, το ζήτημα της χρήσης των εγκαταστάσεων του PASCAL έχει επιλυθεί, ενώ παράλληλα, οι συνεχείς διαβουλεύσεις με τον υποψήφιο επενδυτή περιλαμβάνουν εξαρχής όλα τα κρίσιμα δεδομένα και τις ανάγκες της Ακαδημίας μας. Σας καλούμε να εμπιστευτείτε την Ακαδημία μας σε αυτό το νέο, συναρπαστικό ξεκίνημα, καθώς οι απόλυτοι πρωταγωνιστές κάθε προσπάθειάς μας είστε εσείς.

Με εκτίμηση,

Χάρης Φωτίου

Πρόεδρος»

 

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