Φουλάρει για Βόσνιο επιθετικό η ΑΕΛ

Τα δίχτυά της για την απόκτηση του Χάμζα Τσατάκοβιτς φέρεται να έχει ρίξει η ΑΕΛ.

Πρόκειται για 29χρονο Βόσνιο επιθετικό ο οποίος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Εσενλέρ Εροκσπόρ, με απολογισμό 71 συμμετοχές, 24 γκολ και 12 ασίστ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστές και βάσει των ενδείξεων υφίσταται πρόσφορο έδαφος για συμφωνία.

Ο 29χρονος άσος ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σαράγεβο της πατρίδας του ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Τρέντσιν και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πριν επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε τη διετία 2022-24, για να ακολουθήσει το διετές πέρασμά του στην Τουρκία.

Συνολικά στην καριέρα του έχει καταγράψει 331 εμφανίσεις σε επίσημο επίπεδο, με 131 γκολ και 41 ασίστ. Σημειώνεται επίσης πως έχει αγωνιστεί τρεις φορές με το εθνόσημο στο στήθος, τη διετία 2017-18.