ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φουλάρει για Βόσνιο επιθετικό η ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φουλάρει για Βόσνιο επιθετικό η ΑΕΛ

Τα δίχτυά της για την απόκτηση του Χάμζα Τσατάκοβιτς φέρεται να έχει ρίξει η ΑΕΛ.

Πρόκειται για 29χρονο Βόσνιο επιθετικό ο οποίος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Εσενλέρ Εροκσπόρ, με απολογισμό 71 συμμετοχές, 24 γκολ και 12 ασίστ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστές και βάσει των ενδείξεων υφίσταται πρόσφορο έδαφος για συμφωνία.

Ο 29χρονος άσος ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σαράγεβο της πατρίδας του ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Τρέντσιν και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πριν επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε τη διετία 2022-24, για να ακολουθήσει το διετές πέρασμά του στην Τουρκία.

Συνολικά στην καριέρα του έχει καταγράψει 331 εμφανίσεις σε επίσημο επίπεδο, με 131 γκολ και 41 ασίστ. Σημειώνεται επίσης πως έχει αγωνιστεί τρεις φορές με το εθνόσημο στο στήθος, τη διετία 2017-18.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έχουν λόγους να χαμογελούν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νέα «μάχη» Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο για τον Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απαγόρευση εισόδου για έναν μήνα σε Γιαννακόπουλο-Λεπενιώτη, πρόστιμο σε Μπαρτζώκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φουλάρει για Βόσνιο επιθετικό η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Προχωρημένο του Σφιντέρσκι στη Βίντζεβ Λοντζ»

Ελλάδα

|

Category image

Η Ρεάλ ζητάει από την UEFA να αφαιρέσει τίτλους της Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι δύο προτεραιότητες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της ΕΠΟ μετά από μήνυση πρώην ποδοσφαιριστών!

Ελλάδα

|

Category image

Εγινε μεγάλο φαβορί για τον Γιαννούλη ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Παίρνουν σειρά οι μεταγραφές!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το φοβερό τρολάρισμα του Φλορεντίνο Πέρεθ στον Ρικέλμε: «Καλός αντίπαλος; Δεν τον ξέρω καν!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν: «Αν τηρηθούν οι κανόνες θα είμαστε πρωταθλητές»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στη μάχη για τον ευρωπαικό τίτλο και στις δύο κατηγορίες ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

AUTO MOTO

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ανησυχίες για τους τραυματισμούς Εζαλζουλί και Μαζραουί

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Η FIFA κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Λασάνα Ντιαρά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη