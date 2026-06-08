ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαγόρευση εισόδου για έναν μήνα σε Γιαννακόπουλο-Λεπενιώτη, πρόστιμο σε Μπαρτζώκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απαγόρευση εισόδου για έναν μήνα σε Γιαννακόπουλο-Λεπενιώτη, πρόστιμο σε Μπαρτζώκα

Με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα στους αγωνιστικούς χώρους τιμωρήθηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκος Λεπενιώτης, ενώ μόνο με πρόστιμο ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα (8/6) οι απολογίες των «αιωνίων» στο γραφείο του Αθλητικού Δικαστή και λίγο αργότερα προχώρησε και στις τελικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους για έναν μήνα όπως επίσης και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR επιβλήθηκε πρόστιμο της τάξεως των 44.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους τιμωρήθηκε και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, αλλά και πρόστιμο της τάξεως των 20.000 ευρώ. Όπως επίσης άλλα 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τέλος στον Γιώργο Μπαρτζώκα επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ ωστόσο κλήθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Οι ποινές είναι άμεσα εκτελέσιμες, όπερ και σημαίνει ότι Γιαννακόπουλος και Λεπενιώτης δεν έχουν δικαίωμα να βρεθούν στα επόμενα ματς των τελικών, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα μπορεί κανονικά να κοουτσάρει την ομάδα του.

Η ανακοίνωση

119/8-6-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων & β) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.), τα ανωτέρω παραπτώματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)που διεξήχθη στις 05.06.2026

118/8-6-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) δημόσια ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών του εκφράσεων και παροχή συγγνώμης στον φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στον Νικόλαο Λεπενιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του προπονητή και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του μέλους του Δ.Σ. της.

117/8-6-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 05.06.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και γ) χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού ο Πέτρος Σάββα, σύντομα ανακοινώνεται προπονητής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα του Έρικσεν: «Με προστάτευσε ο βηματοδότης μου»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Νέος προπονητής της Φιορεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του για έναν μήνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επίσημα τέλος ο Γκαρσία με θερμές ευχαριστίες από ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επίσημο: Μέχρι το 2029 στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Όσμαν στο Game3 ο Παναθηναϊκός - Μέσα ο Χουάντσο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προ των πυλών στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχουν λόγους να χαμογελούν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νέα «μάχη» Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο για τον Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απαγόρευση εισόδου για έναν μήνα σε Γιαννακόπουλο-Λεπενιώτη, πρόστιμο σε Μπαρτζώκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φουλάρει για Βόσνιο επιθετικό η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Προχωρημένο του Σφιντέρσκι στη Βίντζεβ Λοντζ»

Ελλάδα

|

Category image

Η Ρεάλ ζητάει από την UEFA να αφαιρέσει τίτλους της Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι δύο προτεραιότητες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη