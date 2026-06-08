Επίσημο: Νέος προπονητής της Φιορεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο

Την πρόσληψη του Φάμπιο Γκρόσο ανακοίνωσε η Φιορεντίνα. Το συμβόλαιό θα είναι μέχρι το 2028, ενώ θα υπάρχει οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη. Οι απολαβές του 48χρονου τεχνικού, ο οποίος βρέθηκε στον πάγκο της Σασουόλο την τελευταία διετία, θα είναι 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο Γκρόσο διαδέχεται τον Πάολο Βανόλι με στόχο να οδηγήσει να οδηγήσει τη Φιορεντίνα στην Ευρώπη, καθώς τη φετινή σεζόν τερμάτισε στην 15η θέση και μόλις στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Φέτος ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία (κατέκτησε το Μουντιάλ του 2006) οδήγησε την Σασουόλο στην ενδέκατη θέση της Serie A. Έχει επίσης δουλέψει σε Μπάρι, Ελλάς Βερόνα, Μπρέσια, Σιόν και Φροζινόνε.

sport-fm.gr