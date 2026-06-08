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Νέα «μάχη» Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο για τον Κουκουρέγια

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα «μάχη» Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο για τον Κουκουρέγια

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν βάλει στο «στόχαστρο» τον Μαρκ Κουκουρέγια, ο οποίος αξιολογείται στα 40 εκατομμύρια ευρώ από την Τσέλσι.

Χουλιάν Άλβαρες, Μπερνάρντο Σίλβα και πλέον... Μαρκ Κουκουρέγια. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν πολλούς λόγους για να «τσακώνονται» μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς οι μεταγραφικοί τους στόχοι είναι κοινοί σε αρκετές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τη «Marca», αμφότερες οι ομάδες βολιδοσκοπούν την περίπτωση του Μαρκ Κουκουρέγια για το αριστερό άκρο της άμυνας, με την Τσέλσι να εμφανίζεται ανοικτός προς την πώλησή του για ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, ο Ισπανός μπακ από την πλευρά του παρουσιάζεται έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και ο επαναπατρισμός του φαίνεται πως έχει ρεαλιστικές πιθανότητες.

Ο Κουκουρέγια προέρχεται από μια ακόμα γεμάτη σεζόν με τη φανέλα των Μπλε, καθώς κατέγραψε φέτος συνολικά 50 συμμετοχές με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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