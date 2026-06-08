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Επίσημο: Μέχρι το 2029 στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο: Μέχρι το 2029 στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς!

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς ως το καλοκαίρι του 2029.

Με τον πρωταθληματικό Μάρκο Νίκολιτς θα συνεχίσει να πορεύεται και τα επόμενα χρόνια η ΑΕΚ, η οποία επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό ως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Νίκολιτς είχε φτάσει τις τελευταίες μέρες σε συμφωνία με την ΑΕΚ και το μόνο που απέμενε ήταν να έρθει στην Αθήνα για να πέσουν και τυπικά οι υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο με βελτιωμένες αποδοχές, όπως και έγινε.

Η άκρως επιτυχημένη πρώτη σεζόν του Νίκολιτς στον πάγκο της ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πορεία ως τα προημιτελικά του Conference League επιβεβαίωσε το εξαιρετικό έργο του στην ομάδα, με τον ίδιο άλλωστε να νιώθει καταπληκτικά στην Ένωση και να επιθυμεί και ο ίδιος την επέκταση του συμβολαίου του, όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta στους Galacticos by Interwetten.

Έχοντας άψογη συνεργασία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και φυσικά την απόλυτη εμπιστοσύνη από τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο Νίκολιτς σχεδιάζει με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης την ομάδα της νέας σεζόν έχοντας βάλει τον πήχη ψηλότερα και χτίζοντας σε σταθερές βάσεις το πρότζεκτ που «τρέχουν» στους κιτρινόμαυρους.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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