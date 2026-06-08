Η Ρεάλ ζητάει από την UEFA να αφαιρέσει τίτλους της Μπαρτσελόνα!

Δεν πέρασε καλά καλά μια ημέρα από την επανεκλογή του ως πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, και ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει πιάσει για τα καλά δουλειά.

Το «αφεντικό» των Μαδριλένων μέχρι το 2030 έχει αρχίσει να τρέχει τις εξελίξεις, τόσο με την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο, όσο και με τη μεταγραφική ενίσχυση, με άπαντες να περιμένουν το όνομα «βόμβα» των 150 εκατ. ευρώ που θα ανακοινώσει την Τρίτη (9/6).

Ωστόσο, η δουλειά δεν σταματάει εκεί, καθώς ο 79χρονος πάει για.. κατά μέτωπο επίθεση προς τη μεγάλη αντίπαλο, Μπαρτσελόνα, αναφορικά με την περίφημη υπόθεση Νεγκρέιρα. Οι άνθρωποι της Ρεάλ έχουν ετοιμάσει εδώ και μήνες έναν φάκελο σχετικά με το ζήτημα, ο οποίος σύμφωνα με την Diario As, θα φτάσει σύντομα στα γραφεία της UEFA.

Μέσω αυτού, οι «Μερένγκχες» ζητούν από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να αφαιρέσει τους τίτλους που κατέκτησαν οι Καταλανοί, στο διάστημα που φέρεται να χρημάτιζαν τον πρώην αρχιδιαιτητή της La Liga.

gazzetta.gr