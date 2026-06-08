«Προχωρημένο του Σφιντέρσκι στη Βίντζεβ Λοντζ»

Ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρολ Σφιντέρσκι στην πατρίδα του παρουσιάζεται από τον Τόμας Βλόνταρτσικ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού είναι σε προχωρημένος συζητήσεις με τη Βίντζεβ Λοντζ. «Έχει συμβόλαιο δύο ετών με την ελληνική ομάδα, για αυτό και υπάρχουν υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, αλλά η συμφωνία είναι εφικτή. Η Βίντζεβ Λοντζ διαθέτει εμπειρία από συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό λόγω του Ντραγκόφσκι, τον οποίο απέκτησε έναντι 300.000 ευρώ», τονίζει ο Βλόνταρτσικ.

Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος επιθετικός έκανε 46 συμμετοχές, με εννέα γκολ και τέσσερα ασίστ.

sport-fm.gr