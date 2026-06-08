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Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του για έναν μήνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του για έναν μήνα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε έπειτα από τη δημοσιοποίηση της ποινής από τον Αθλητικό Δικαστή για όσα έγιναν στο Game 2 των τελικών.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL (21:00), με την ομάδα του Μπαρτζώκα να θέλει να προστατέψει την έδρα της και το σύνολο του Αταμάν να κάνει το break με την σειρά να είναι στο 1-1.

Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα (8/6) οι απολογίες των «αιωνίων» στο γραφείο του Αθλητικού Δικαστή και λίγο αργότερα προχώρησε και στις τελικές αποφάσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τοποθετείται μέσω Instagram story.

Αναλυτικά

«Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια.

Ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζώκα.

Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει την ομάδα του στην τελική ευθεία όπου οι συνολικοί κόποι κρίνονται.

Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει/μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού μπας και γλυτώσω το 100-0 κατά και παίζω 70-30».

gazzetta.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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