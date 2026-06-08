ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δύο προτεραιότητες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι δύο προτεραιότητες

Το μεταγραφικό πλάνο στον Απόλλωνα δεν πήρε ακόμη την τελική του μορφή, αλλά...

Το μεταγραφικό πλάνο στον Απόλλωνα δεν πήρε ακόμη την τελική του μορφή, δεδομένου ότι αναμένεται το ξεκαθάρισμα των εκκρεμοτήτων του παρόντος ρόστερ. Ωστόσο, είναι ασφαλές να λεχθεί ότι από τις θέσεις που θεωρούνται δεδομένο ότι θα ενισχυθούν δύο έχουν προτεραιότητα: κεντρικός αμυντικός κι επιθετικός.

Με τους Λαμ και Άδωνη να έχουν αποτελέσει επισήμως παρελθόν και με το μέλλον του Βούρου να παραμένει αβέβαιο (δεν ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, όπως συνέβη με άλλους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έληξαν), ο Κβίντα είναι ο μοναδικός σίγουρος στόπερ για τη σεζόν 2026/27. Αναμφίβολα, οι Λεμεσιανοί επιθυμούν να προσθέσουν στην ομάδα παίκτη της κλάσης του Τσέχου, ο οποίος θα συνθέσει μαζί του το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Το ίδιο «καίει» τον Απόλλωνα και η θέση στην κορυφή, μετά την αποχώρηση του Μάρκες.

Ο Γιούσεφ αποτελεί τη μοναδική «καθαρόαιμη» επιλογή (δεδομένου ότι ο Εσκρίτσε αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον φορ) και στην ομάδα της Λεμεσού ψάχνουν τον επιθετικό που θα αποτελέσει την πρώτη επιλογή, στη θέση του Πορτογάλου. Πέραν των πιο πάνω θα γίνουν αρκετές περισσότερες μεταγραφές, με τον τελικό αριθμό να καθορίζεται από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν.

Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής... κούνησαν μαντίλι οι Άδωνη, Λαμ, Ζμέρχαλ, Μάρκοβιτς, Βρίκκης και Μάρκες, ενώ στην ομάδα εντάχθηκαν οι Άγγελος Ανδρέου, Λεωνίδας Κονομής και Ανδρέας Αθανασίου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έχουν λόγους να χαμογελούν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νέα «μάχη» Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο για τον Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απαγόρευση εισόδου για έναν μήνα σε Γιαννακόπουλο-Λεπενιώτη, πρόστιμο σε Μπαρτζώκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φουλάρει για Βόσνιο επιθετικό η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Προχωρημένο του Σφιντέρσκι στη Βίντζεβ Λοντζ»

Ελλάδα

|

Category image

Η Ρεάλ ζητάει από την UEFA να αφαιρέσει τίτλους της Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι δύο προτεραιότητες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της ΕΠΟ μετά από μήνυση πρώην ποδοσφαιριστών!

Ελλάδα

|

Category image

Εγινε μεγάλο φαβορί για τον Γιαννούλη ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Παίρνουν σειρά οι μεταγραφές!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το φοβερό τρολάρισμα του Φλορεντίνο Πέρεθ στον Ρικέλμε: «Καλός αντίπαλος; Δεν τον ξέρω καν!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν: «Αν τηρηθούν οι κανόνες θα είμαστε πρωταθλητές»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στη μάχη για τον ευρωπαικό τίτλο και στις δύο κατηγορίες ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

AUTO MOTO

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ανησυχίες για τους τραυματισμούς Εζαλζουλί και Μαζραουί

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Η FIFA κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Λασάνα Ντιαρά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη