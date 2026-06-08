Οι δύο προτεραιότητες

Το μεταγραφικό πλάνο στον Απόλλωνα δεν πήρε ακόμη την τελική του μορφή, δεδομένου ότι αναμένεται το ξεκαθάρισμα των εκκρεμοτήτων του παρόντος ρόστερ. Ωστόσο, είναι ασφαλές να λεχθεί ότι από τις θέσεις που θεωρούνται δεδομένο ότι θα ενισχυθούν δύο έχουν προτεραιότητα: κεντρικός αμυντικός κι επιθετικός.

Με τους Λαμ και Άδωνη να έχουν αποτελέσει επισήμως παρελθόν και με το μέλλον του Βούρου να παραμένει αβέβαιο (δεν ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, όπως συνέβη με άλλους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έληξαν), ο Κβίντα είναι ο μοναδικός σίγουρος στόπερ για τη σεζόν 2026/27. Αναμφίβολα, οι Λεμεσιανοί επιθυμούν να προσθέσουν στην ομάδα παίκτη της κλάσης του Τσέχου, ο οποίος θα συνθέσει μαζί του το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Το ίδιο «καίει» τον Απόλλωνα και η θέση στην κορυφή, μετά την αποχώρηση του Μάρκες.

Ο Γιούσεφ αποτελεί τη μοναδική «καθαρόαιμη» επιλογή (δεδομένου ότι ο Εσκρίτσε αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον φορ) και στην ομάδα της Λεμεσού ψάχνουν τον επιθετικό που θα αποτελέσει την πρώτη επιλογή, στη θέση του Πορτογάλου. Πέραν των πιο πάνω θα γίνουν αρκετές περισσότερες μεταγραφές, με τον τελικό αριθμό να καθορίζεται από τους παίκτες που θα αποχωρήσουν.

Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής... κούνησαν μαντίλι οι Άδωνη, Λαμ, Ζμέρχαλ, Μάρκοβιτς, Βρίκκης και Μάρκες, ενώ στην ομάδα εντάχθηκαν οι Άγγελος Ανδρέου, Λεωνίδας Κονομής και Ανδρέας Αθανασίου.